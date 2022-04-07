RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час звернення до парламенту Греції.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення Маріуполя", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.

Раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою почати розслідування військових злочинів у Маріуполі.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМаріупольОдесаВійна Росії проти України