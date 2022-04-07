Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час звернення до парламенту Греції.
"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення Маріуполя", - заявив Зеленський.
Він також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.
Раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою почати розслідування військових злочинів у Маріуполі.
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