Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час звернення до парламенту Греції.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення Маріуполя", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.