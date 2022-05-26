"Еще 3 недели назад доложили, что взяли". Оккупанты лгут руководству о "победах" в Украине
Российские командиры врут руководству о "достижениях" в Украине. В частности, они заранее рассказывают о захвате населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.
В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал матери, что его командира могут посадить в тюрьму, так как он еще в конце апреля рассказал о захвате села Долгенькое вблизи Изюма. На самом деле населенный пункт находится под контролем украинских защитников.
"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берем, на комдива две, вот три уголовных дела сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели назад доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем", - сказал солдат.
При этом в СБУ напомнили, что оккупационные войска ежедневно активно обстреливаю Долгенькое и другие соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Напомним, в новом перехваченном разговоре оккупанты рассказали о том, что большинство солдат отказываются идти в бой за малые зарплаты.
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