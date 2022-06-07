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Российские военные готовы на фиктивные браки, чтобы сбежать из Украины: новый перехват СБУ

Фото: российские военные готовы на фиктивные браки, лишь бы сбежать из Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты придумывают новые причины, чтобы сбежать с войны в Украине. Они пытаются заключить фиктивные браки, чтобы вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, которые перехватила СБУ, "самые изобретательные" россияне отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу здесь. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела ... " - рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии оккупантов значительно усилили контроль.

Поэтому теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или же близкого родственника.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины, все популярнее становится выстрел по ногам.

Также сообщалось о разговоре, в котором принудительно "мобилизованный" рассказывает о планах сбежать с войны, поскольку командование относится к его подразделению, как к "мясу".

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