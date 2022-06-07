Российские военные готовы на фиктивные браки, чтобы сбежать из Украины: новый перехват СБУ

Как свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, которые перехватила СБУ, "самые изобретательные" россияне отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу здесь. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела ... " - рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии оккупантов значительно усилили контроль.

Поэтому теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или же близкого родственника.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины, все популярнее становится выстрел по ногам.

Также сообщалось о разговоре, в котором принудительно "мобилизованный" рассказывает о планах сбежать с войны, поскольку командование относится к его подразделению, как к "мясу".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.