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Російські військові готові на фіктивні шлюби, аби втекти з України: нове перехоплення СБУ

Фото: російські військові готові на фіктивні шлюби, аби втекти з України (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вигадують нові причини, аби втекти з війни в Україні. Вони намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб повернутися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Як свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, які перехопила СБУ, "найвигадливіші" росіяни відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" - розповідає окупант своєму знайомому.

За його словами, через значну кількість відказників в армії окупантів значно посилили контроль.

Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України, все популярнішим стає постріл по ногах.

Також повідомлялося про оприлюднення розмови, в якій примусово "мобілізований" розповідає про плани втекти з війни, оскільки командування відноситься до його підрозділу, як до "м'яса".

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