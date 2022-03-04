Российские власти готовят постановочные митинги в Херсоне: новые подробности

Российские СМИ готовят новые методы для дезинформации украинцев. С этой целью в Херсон массово свозят людей из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

Россия массово свозит в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат".

Вероятно, сегодня в течение дня они под видом местных жителей выйдут на акцию на центральной площади – с российскими флагами и "благодарностью" российским войскам.

Также есть информация, что российская армия захватила склад с одеждой водной полиции. Так что на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже будут "благодарить" захватчиков. Такие постановки должны принести контент для российских СМИ.