Російська влада готує постановочні мітинги в Херсоні: нові подробиці
Російські ЗМІ готують нові методи для дезінформації українців. З цією метою в Херсон масово звозять людей з Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.
Росія масово звозить в Херсон людей з Криму, які повинні вийти на мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили в готелі "Фрегат".
Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих жителів вийдуть на акцію на центральній площі – з російськими прапорами та "вдячністю" російським військам.
Також є інформація, що російська армія захопила склад з одягом водної поліції. Так що на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж будуть "дякувати" загарбникам. Такі постановки повинні принести контент для російських ЗМІ.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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