Російська влада готує постановочні мітинги в Херсоні: нові подробиці

Російські ЗМІ готують нові методи для дезінформації українців. З цією метою в Херсон масово звозять людей з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

Росія масово звозить в Херсон людей з Криму, які повинні вийти на мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили в готелі "Фрегат".

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих жителів вийдуть на акцію на центральній площі – з російськими прапорами та "вдячністю" російським військам.

Також є інформація, що російська армія захопила склад з одягом водної поліції. Так що на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж будуть "дякувати" загарбникам. Такі постановки повинні принести контент для російських ЗМІ.