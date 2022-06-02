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Российские вертолеты Ми-24 нанесли авиаудар на Южнобугском направлении

Новина українською →
Киев, Четверг 02 июня 2022 07:49
Российские вертолеты Ми-24 нанесли авиаудар на Южнобугском направлении Вертолет Ми-24 (Фото: lenta.ru)
Автор: Константин Широкун

Российские военные с использованием ударных вертолетов Ми-24 обстреляли позиции ВСУ в районах Новогригоровки и Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов позиций подразделений украинской армии. Удары велись из минометов и ствольной артиллерии в направлении Шевченково, Трудолюбовки, Луча, Степной Долины и Широкого.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины за 1 июня отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.

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