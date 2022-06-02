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Російські вертольоти Мі-24 завдали авіаудару на Південнобузькому напрямку

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Київ, Четвер 02 червня 2022 07:49
Російські вертольоти Мі-24 завдали авіаудару на Південнобузькому напрямку Вертоліт Мі - 24 (Фото: lenta.ru)
Автор: Константин Широкун

Російські військові з використанням ударних вертольотів Мі-24 обстріляли позиції ЗСУ в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів української армії. Удари велися з мінометів і ствольної артилерії в напрямку Шевченкового, Трудолюбівки, променя, степової долини і Широкого.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України за 1 червня відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.

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