"Российские технологии впечатляют". Данилов показал трофейную карту оккупантов 80-х годов

Российские оккупационные войска для наступления на украинские города пользуются военными картами прошлого века, а именно - 80-х годов. Одна из таких карт попала в руки к секретарю СНБО Алексею Данилову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО.

"Планшеты, смартфоны, карты Google? Нет, не слышал. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" впечатляют", - написал он.

Напомним, ранее мы писали, что в России выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов в Украине. В нем оккупанты, в частности, призывают к саботажу работы в социально значимых направлениях.

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