Призывают к ненависти и саботажу. В РФ выпустили справочник для коллаборантов

В России выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов в Украине. В нем оккупанты, в частности, призывают к саботажу работы в социально значимых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской разведки.

Справочник состоит из 14 страниц и называется "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".

"В издании даются подробные советы по саботажу работы практически во всех социально значимых направлениях. Справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому (цитата: "прорвавшиеся в Киев селюки формируют новую реальность") с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное", - рассказали в разведке.

Что касается "практических советов", то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии, например: