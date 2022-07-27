"Російські технології вражають". Данілов показав трофейну карту окупантів 80-х років
Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (facebook.com/rnbou)
Російські окупаційні війська для наступу на українські міста користуються війсковими картами минулого століття, а саме - 80-х років. Одна з таких карт потрапила в руки до секретаря РНБО Олексія Данілова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО.
"Планшети, Смартфони, Карти Google? Ні, не чув. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології " вражають", - написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів в Україні. У ньому окупанти, зокрема, закликають до саботажу роботи в соціально значущих напрямках.
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