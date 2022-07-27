ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Російські технології вражають". Данілов показав трофейну карту окупантів 80-х років

Новость на русском →
Київ, Середа 27 липня 2022 15:47
"Російські технології вражають". Данілов показав трофейну карту окупантів 80-х років Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (facebook.com/rnbou)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська для наступу на українські міста користуються війсковими картами минулого століття, а саме - 80-х років. Одна з таких карт потрапила в руки до секретаря РНБО Олексія Данілова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО.

"Планшети, Смартфони, Карти Google? Ні, не чув. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології " вражають", - написав він.

&quot;Російські технології вражають&quot;. Данілов показав трофейну карту окупантів 80-х років

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів в Україні. У ньому окупанти, зокрема, закликають до саботажу роботи в соціально значущих напрямках.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін