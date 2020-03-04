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Російські суди порушують права кримських татар, - Денісова

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 14:52
Російські суди порушують права кримських татар, - Денісова
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Суд відмовився перенести засідання, незважаючи на погіршення стану здоров'я українських политзаключеных

У Росії під час засідання у справі другий бахчисарайської групи по "справі Хізб ут-Тахрір" суддя відмовився перенести засідання незважаючи на погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Сервера Мустафаєва, Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, в українських політв'язнів піднялася температура до 40 градусів і з'явилася сильна біль у м'язах. Незважаючи на прохання кримських татар та їхніх адвокатів перенести засідання і надати необхідну медичну допомогу, суддя прийняв рішення продовжити судовий процес. При цьому політв'язням ввели ін'єкцію жарознижуючий і видали довідку про задовільний стан здоров'я.

"Звертаюся з вимогою до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой припинити тортури громадян України, сприяти проведенню повного медичного обстеження, а також забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги незаконно утримуваним кримським татарам", - повідомила Денісова.

Російські суди порушують права кримських татар, - Денісова

Також омбудсмен підкреслила, що російські суди вже неодноразово порушували права українців в частині статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Нагадаємо, раніше Денісова заявляла про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва. Йому не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Також повідомлялося, що в Росії систематично порушуються права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекирьяева. Їм відмовляються надати медичну допомогу.

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