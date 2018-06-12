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Интервью

Российские спецслужбы используют "еврейскую карту" в Украине, - Климпуш-Цинцадзе

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:15
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)
Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Она отметила, что эта проблема существует еще со времен Советского союза

Российские спецслужбы используют "еврейскую карту" в Украине. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Опыт создания государства Израиля: уроки для Украины", сообщает Укринформ.

"У нас есть серьезные угрозы для нашего партнерства (с Израилем - ред.), которые преимущественно имеют не украинские корни. Это, в частности, активное использование российскими спецслужбами так называемой еврейской карты в Украине и попытки поставить определенный знак равенства между украинскими патриотами и антисемитами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Также она отметила, что эта проблема существует еще со времен Советского союза, когда "еврейскую карту" разыгрывали против украинцев советские спецслужбы. По словам Климпуш-Цинцадзе, после 2014 года российские спецслужбы особенно активно пытаются дискредитировать движение за независимость в Украине.

Вице-прем'ер-министр спрогнозировала, что такие попытки будут продолжаться, поэтому необходимо быть мудрыми, ответственными и уметь "увидеть подлинные вещи за фейками". Одновременно Климпуш-Цинцадзе отметила, что было бы безответственно заявлять, что такой проблемы вообще не существует.

"Вместе с тем те случаи то ли вандализма, то ли нападений на еврейские святыни на Украине не только власть, но и все общество совершенно четко осуждает. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы их расследовать и не допустить новых случаев", - подчеркнула вице-прем'ер.

В этом контексте она отметила, что в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая вандализма в отношении еврейских святынь. В то же время она подчеркнула, что частью общей стратегии Кремля является раздору меджу народами и создания в нашей стране национальной розни, которые Украине, по сути, не присущи.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Российская Федерация может инсценировать приступы в себя, чтобы переложить ответственность на Украину.

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Теги публикации: Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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