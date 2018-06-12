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Інтерв'ю

Російські спецслужби використовують "єврейську карту" в Україні, - Климпуш-Цинцадзе

НовиниПолітика    12.06.2018 - 14:15
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Вона зазначила, що ця проблема існує ще з часів Радянського союзу

Російські спецслужби використовують "єврейську карту" в Україні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на конференції "Досвід державотворення Ізраїлю: уроки для України", повідомляє Укрінформ.

"У нас є серйозні загрози для нашого партнерства (з Ізраїлем - ред.), які переважно мають не українське коріння. Це, зокрема, активне використання російськими спецслужбами так званої єврейської карти в Україні і намагання поставити певний знак рівності між українськими патріотами й антисемітами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Також вона зазначила, що ця проблема існує ще з часів Радянського союзу, коли "єврейську карту" розігрували проти українців радянські спецслужби. За словами Климпуш-Цинцадзе, після 2014 року російські спецслужби особливо активно намагаються дискредитувати незалежницький рух в Україні.

Віце-прем'єр-міністр спрогнозувала, що такі спроби триватимуть, тому необхідно бути мудрими, відповідальними і вміти "побачити справжні речі за фейками". Водночас Климпуш-Цинцадзе зауважила, що було б безвідповідально заявляти, що такої проблеми взагалі не існує.

"Разом з тим ті випадки чи то вандалізму, чи то нападів на єврейські святині в Україні не тільки влада, а й все суспільство абсолютно чітко засуджує. Ми робимо все від нас залежне, щоб їх розслідувати і не допустити нових випадків", - наголосила віце-прем'єр.

У цьому контексті вона зазначила, що у 2017 році не було зафіксовано жодного випадку вандалізму стосовно єврейських святинь. Водночас вона підкреслила, що частиною загальної стратегії Кремля є розсварення народів і створення в нашій державі національної ворожнечі, які Україні, по суті, не притаманні.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Російська Федерація може інсценувати напади у себе, щоб перекласти відповідальність на Україну.

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Теги публікації: Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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