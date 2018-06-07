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РФ може інсценувати напади у себе, щоб перекласти відповідальність на Україну, - Грицак

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 12:29
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

Грицак заявив, що "Росія здатна на все"

Російська Федерація (РФ) може інсценувати напади у себе, щоб перекласти відповідальність на Україну. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"Мене не здивує, якщо Росія сприятиме дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну. Вони здатні на все, навіть на інсценування нападів у своїй країні, аби згодом перекласти відповідальність на нас", - заявив Грицак.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що на сьогодні агресія Російської Федерації проти України триває, і ніяких ознак поліпшення ситуації немає

Грицак: від початку війни було вбито 26 співробітників СБУ Агресія РФ проти України триває, ознак поліпшення ситуації немає, - Турчинов
Теги публікації: Служба безпеки України, Російська Федерація, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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