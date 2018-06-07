РФ може інсценувати напади у себе, щоб перекласти відповідальність на Україну, - Грицак

Грицак заявив, що "Росія здатна на все"

Російська Федерація (РФ) може інсценувати напади у себе, щоб перекласти відповідальність на Україну. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив глава СБУ Василь Грицак, повідомляє посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"Мене не здивує, якщо Росія сприятиме дестабілізації у власній державі, а потім покладе провину на Україну. Вони здатні на все, навіть на інсценування нападів у своїй країні, аби згодом перекласти відповідальність на нас", - заявив Грицак.

Читайте переклад інтерв‘ю Голови СБУ Василя Грицака шеф-редактору(!) найтиражнішої газети Bild «Ми зможемо довести вину Росії»: новий вимір не лише ефективної роботи вітчизняних спецслужб, а й професійної комунікації з нашими ключовими партнерами! Danke @jreichelt @ronzheimer pic.twitter.com/1K2XQxNyGk — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 7, 2018

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що на сьогодні агресія Російської Федерації проти України триває, і ніяких ознак поліпшення ситуації немає.