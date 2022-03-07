Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

6 марта российские военные напали на машину независимого швейцарского журналиста Гийома Брике. Корреспондент собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян военными оккупационных российских сил.

В результате несколько пуль попали в стекло. Журналист получил повреждения лица и предплечья. Российские захватчики отобрали у журналиста документы, деньги, а также фото- и видеотехнику, и вскоре отпустили.

Раненый журналист направился к ближайшему украинскому блокпосту на юге Кировоградской области. Полицейские сопроводили Брике до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.