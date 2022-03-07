Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

Независимый швейцарский журналист Гийом Брике подвергся нападению в Николаевской области. Он самостоятельно добрался до блокпоста в Кировоградской области, где ему оказали первую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
6 марта российские военные напали на машину независимого швейцарского журналиста Гийома Брике. Корреспондент собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян военными оккупационных российских сил.
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