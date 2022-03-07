Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії

6 березня російські військові напали на машину незалежного швейцарського журналіста Гійома Бріке. Кореспондент збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний військовими окупаційних російських сил.

В результаті кілька куль потрапили в скло. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Російські загарбники відібрали у журналіста документи, гроші, а також фото- і відеотехніку, і незабаром відпустили.

Поранений журналіст попрямував до найближчого українського блокпоста на півдні Кіровоградської області. Поліцейські супроводили Бріке до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога.