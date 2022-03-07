Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії

Незалежний швейцарський журналіст Гійом Бріке піддався нападу в Миколаївській області. Він самостійно дістався до блокпоста в Кіровоградській області, де йому надали першу допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.
6 березня російські військові напали на машину незалежного швейцарського журналіста Гійома Бріке. Кореспондент збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний військовими окупаційних російських сил.
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