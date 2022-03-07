ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 00:24
Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из Швейцарии Гийом Брике (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Независимый швейцарский журналист Гийом Брике подвергся нападению в Николаевской области. Он самостоятельно добрался до блокпоста в Кировоградской области, где ему оказали первую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

6 марта российские военные напали на машину независимого швейцарского журналиста Гийома Брике. Корреспондент собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян военными оккупационных российских сил.

Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из ШвейцарииВ результате несколько пуль попали в стекло. Журналист получил повреждения лица и предплечья. Российские захватчики отобрали у журналиста документы, деньги, а также фото- и видеотехнику, и вскоре отпустили.

Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из ШвейцарииРаненый журналист направился к ближайшему украинскому блокпосту на юге Кировоградской области. Полицейские сопроводили Брике до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.

Российские захватчики ранили и ограбили журналиста из Швейцарии

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать