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Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії

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Понеділок 07 березня 2022 00:24
Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії Гійом Бріке (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Незалежний швейцарський журналіст Гійом Бріке піддався нападу в Миколаївській області. Він самостійно дістався до блокпоста в Кіровоградській області, де йому надали першу допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.

6 березня російські військові напали на машину незалежного швейцарського журналіста Гійома Бріке. Кореспондент збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний військовими окупаційних російських сил.

Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі ШвейцаріїВ результаті кілька куль потрапили в скло. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Російські загарбники відібрали у журналіста документи, гроші, а також фото- і відеотехніку, і незабаром відпустили.

Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі ШвейцаріїПоранений журналіст попрямував до найближчого українського блокпоста на півдні Кіровоградської області. Поліцейські супроводили Бріке до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога.

Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії

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