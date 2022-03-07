Російські загарбники поранили і пограбували журналіста зі Швейцарії
Незалежний швейцарський журналіст Гійом Бріке піддався нападу в Миколаївській області. Він самостійно дістався до блокпоста в Кіровоградській області, де йому надали першу допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної поліції України.
6 березня російські військові напали на машину незалежного швейцарського журналіста Гійома Бріке. Кореспондент збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний військовими окупаційних російських сил.
В результаті кілька куль потрапили в скло. Журналіст отримав пошкодження обличчя та передпліччя. Російські загарбники відібрали у журналіста документи, гроші, а також фото- і відеотехніку, і незабаром відпустили.
Поранений журналіст попрямував до найближчого українського блокпоста на півдні Кіровоградської області. Поліцейські супроводили Бріке до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога.
Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.