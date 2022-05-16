Российские солдаты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали", - советник мэра

Российские военные не покидают планов по штурму мариупольской "Азовстали". Они пытаются заблокировать выход из бункеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно из-за этого растет плотность обстрелов", - сказал он.

Также Андрющенко опроверг заявления боевиков "ДНР" о якобы 10 защитниках полка "Азов", которые сдались в плен.