Російські солдати намагаються заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", - радник мера

Російські військові не покидають планів щодо штурму маріупольської "Азовсталі". Вони намагаються заблокувати вихід з бункерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
"Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних дій ними ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів", - сказав він.
Також Андрющенко спростував заяви бойовиків "ДНР" про нібито 10 захисників полку "Азов", які здалися у полон.
Нагадаємо, вчора російські окупанти вперше скинули запалювальні або фосфорні бомби на маріупольську "Азовсталь".
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