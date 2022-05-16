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Российские солдаты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали", - советник мэра

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Мариуполь, Понедельник 16 мая 2022 10:33
Российские солдаты пытаются заблокировать выход из бункеров "Азовстали", - советник мэра Фото: оккупанты хотят заблокировать выход из бункеров "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные не покидают планов по штурму мариупольской "Азовстали". Они пытаются заблокировать выход из бункеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно из-за этого растет плотность обстрелов", - сказал он.

Также Андрющенко опроверг заявления боевиков "ДНР" о якобы 10 защитниках полка "Азов", которые сдались в плен.

Напомним, вчера российские оккупанты впервые сбросили зажигательные или фосфорные бомбы на мариупольскую "Азовсталь".

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