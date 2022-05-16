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Російські солдати намагаються заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", - радник мера

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Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 10:33
Російські солдати намагаються заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі", - радник мера Фото: окупанти хочуть заблокувати вихід з бункерів "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові не покидають планів щодо штурму маріупольської "Азовсталі". Вони намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних дій ними ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів", - сказав він.

Також Андрющенко спростував заяви бойовиків "ДНР" про нібито 10 захисників полку "Азов", які здалися у полон.

Нагадаємо, вчора російські окупанти вперше скинули запалювальні або фосфорні бомби на маріупольську "Азовсталь".

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Маріуполь Азовсталь Війна Росії проти України
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