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Российские солдаты грабят оккупированные территории. У Зеленского пригрозили мародерам

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На оккупированных территориях Украины российские солдаты и криминальные группы массово грабят население. Однако мародеров ждет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях активизировались преступные группы из российских военных и криминала. Они обворовывают местных предпринимателей, фермеров, распиливают заводы и вывозят краденое в Россию.

"Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Россия не сможет аннексировать украинские территории путем "референдумов".

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МародерствоОккупированные территорииОфис президента