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Російські солдати грабують окуповані території. У Зеленського пригрозили мародерам

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Проте мародерів чекає відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях активізувалися злочинні групи з російських військових та криміналу. Вони обкрадають місцевих підприємців, фермерів, розпилюють заводи і вивозять крадене до Росії.

"На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Росія не зможе анексувати українські території шляхом "референдумів".

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МародерствоОкуповані територіїОфіс президента