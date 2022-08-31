Російські солдати грабують окуповані території. У Зеленського пригрозили мародерам

На окупованих територіях України російські солдати та кримінальні групи масово грабують населення. Проте мародерів чекає відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях активізувалися злочинні групи з російських військових та криміналу. Вони обкрадають місцевих підприємців, фермерів, розпилюють заводи і вивозять крадене до Росії.
"На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Росія не зможе анексувати українські території шляхом "референдумів".
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