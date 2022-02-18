Российские СМИ сообщили о мощном взрыве в центре Донецка

В центре оккупированного Донецка прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания бывшей Донецкой областной государственной администрации (ОГА), в котором сегодня располагается "правительство" так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как сообщила местная "народная милиция", взорвался автомобиль на парковке. По уточненным данным, взорвался автомобиль "начальника народной милиции ДНР" Дениса Синенкова, сам он не пострадал.

Напомним, сегодня началась эвакуация населения с оккупированного Донбасса, людей призывают выезжать в Россию своими силами или организованно на автобусах. Эвакуация объявлен якобы из-за планируемой военной операции с украинской стороны.

О нынешней эскалации читайте в материале "Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности".