Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька

У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля будівлі колишньої Донецької обласної державної адміністрації (ОДА), в якій сьогодні розташовується "уряд" так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як повідомила місцева "народна міліція", вибухнув автомобіль на парковці. За уточненими даними, вибухнув автомобіль "начальника народної міліції ДНР" Дениса Синенкова, він не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах. Евакуацію оголошено нібито через плановану військову операцію з української сторони.

Про нинішню ескалацію читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".