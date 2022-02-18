Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька

У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля будівлі колишньої Донецької обласної державної адміністрації (ОДА), в якій сьогодні розташовується "уряд" так званої "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як повідомила місцева "народна міліція", вибухнув автомобіль на парковці. За уточненими даними, вибухнув автомобіль "начальника народної міліції ДНР" Дениса Синенкова, він не постраждав.
Фото: вибух у Донецьку (t.me/Doninside)
Нагадаємо, сьогодні розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах. Евакуацію оголошено нібито через плановану військову операцію з української сторони.
Про нинішню ескалацію читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".