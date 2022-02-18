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Російські ЗМІ повідомили про потужний вибух у центрі Донецька

Автор: Ілона Свиридова

У центрі окупованого Донецька прогримів потужний вибух. Інцидент стався біля будівлі колишньої Донецької обласної державної адміністрації (ОДА), в якій сьогодні розташовується "уряд" так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як повідомила місцева "народна міліція", вибухнув автомобіль на парковці. За уточненими даними, вибухнув автомобіль "начальника народної міліції ДНР" Дениса Синенкова, він не постраждав.

Фото: вибух у Донецьку (t.me/Doninside)

Нагадаємо, сьогодні розпочалася евакуація населення з окупованого Донбасу, людей закликають виїжджати до Росії самотужки чи організовано на автобусах. Евакуацію оголошено нібито через плановану військову операцію з української сторони.

Про нинішню ескалацію читайте у матеріалі "Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці".

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ДонецькВибухЗагострення на Донбасі