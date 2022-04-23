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Российские СМИ снимают сюжеты о "голоде в Литве", - СНБО

Фото: Российские СМИ снимают сюжеты о "голоде в Литве" (gettymages)
Автор: Евгений Прокопенко

Прокремлевский портал Baltnews распространил видеосюжет, что жители Литвы "доедают остатки продовольствия и вскоре им грозит голод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГПД при СНБО Украины.

Там утверждается:
В Литве около 5-й части населения находится за чертой бедности;
В литовских магазинах продаются старые запасы продовольствия;
Инфляция в ЕС к концу года может увеличиться с 7% до 12%, после введенных против рф санкций.

Это лишь манипуляция фактами, пишет СНБО.
Кадры пустых полок-январский сюжет Reuters о том, как коронавирус влияет на поставки товаров в магазины ЕС. Надписи на этикетках супермаркета - на английском языке. ЕС не грозит нехватка продовольствия. Ее участники самодостаточны по большинству видов сельскохозяйственной продукции.

Информационный "вброс" призван отвлечь народ рф от состояния собственной экономики из-за санкций за войну. С начала года общий уровень инфляции в россии составляет 16,7%, и к концу года вырастет до 20%, - сообщает ГПД при СНБО Украины.

Напоминаем, Россия дезинформирует своих жителей о ходе и последствиях войны в Украине.

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