Російські ЗМІ знімають сюжети про "голод в Литві", - РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ЦПД при РНБО України .

Там стверджується:

У Литві близько 5-ї частини населення перебуває за межею бідності;

У литовських магазинах продаються старі запаси продовольства;

Інфляція в ЄС до кінця року може збільшитися з 7% до 12%, після запроваджених проти рф санкцій.

Це лише маніпуляція фактами, пише РНБО.

Кадри порожніх полиць - січневий сюжет Reuters про те, як коронавірус впливає на постачання товарів до магазинів ЄС. Написи на етикетках супермаркету - англійською мовою. ЄС не загрожує брак продовольства. Її учасники самодостатні за більшістю видів сільськогосподарської продукції.

Інформаційний «вкид» покликаний відволікти народ рф від стану власної економіки через санкції за війну. З початку року загальний рівень інфляції в росії складає 16,7%, і до кінця року зросте до 20%, - повідомляє ЦПД при РНБО України.