Российские СМИ подтвердили гибель более 4700 оккупантов в войне против Украины

Российские журналисты по состоянию на 15 июля подтвердили гибель не менее 4 760 военных РФ, которые принимали участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону" .

Стоит отметить, что данная цифра преимущественно говорит о жертвах, которых удалось похоронить в России.

По данным СМИ, чаще всего на войне в Украине гибнут солдаты из бедных регионов, в том числе национальных республик. В лидерах Дагестан и Бурятия. Там военнослужащих хоронят почти каждый день.

Журналисты называют несколько причин такой "тенденции", среди которых демография и отсталость регионов. Из-за низких зарплат и безработицы служба в армии крайне популярна среди жителей национальных республик, о чем говорит и большое количество военных частей в регионах.

Кроме того, из 4 760 подтвержденных смертей военных каждая шестая - гибель офицера (807 случаев). Самые большие потери понесли элитные и наиболее боеспособные войска России - ВДВ, морская пехота и спецназ.

С начала полномасштабной войны в России лишь дважды называли вероятные потери 2 и 25 марта. Тогда в Минобороны РФ озвучили цифры 498 и 1 351 человек.