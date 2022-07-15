Російські ЗМІ підтвердили загибель понад 4700 окупантів у війні проти України

Російські журналісти станом на 15 липня підтвердили загибель щонайменше 4 760 військових РФ, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону" .

Варто зазначити, що ця цифра переважно говорить про жертви, яких вдалося поховати в Росії.

За даними ЗМІ, найчастіше на війні в Україні гинуть солдати з бідних регіонів, у тому числі національних республік. У лідерах Дагестан і Бурятія. Там військовослужбовців ховають майже щодня.

Журналісти називають кілька причин такої "тенденції", серед яких демографія і відсталість регіонів. Через низькі зарплати і безробіття служба в армії вкрай популярна серед жителів національних республік, про що говорить і велика кількість військових частин в регіонах.

Крім того, з 4 760 підтверджених смертей військових кожна шоста - загибель офіцера (807 випадків). Найбільших втрат зазнали елітні і найбільш боєздатні війська Росії - ВДВ, морська піхота і спецназ.

З початку повномасштабної війни в Росії лише двічі називали ймовірні втрати 2 і 25 березня. Тоді в Міноборони РФ озвучили цифри 498 і 1 351 людина.