Российские СМИ подтвердили гибель 2 622 военных в войне против Украины

По состоянию на 20 мая 2022 года, в войне против Украины погибли не менее 2 622 российских военных. Данные подтверждены сообщениями региональных СМИ и местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Причем из цифры в 2 622 погибших можно сделать вывод, что это преимущественно те, которых удается похоронить в России. По данным издания, чаще других гибнут солдаты из национальных республик - в лидерах Дагестан и Бурятия. В последней погибших хоронят едва ли не каждый день.

В большинстве случаев сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов, где средняя зарплата в них ниже медианной по России. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в таких сводках.

Также сообщается, что среди 2 622 сообщений о погибших в 491 случае речь шла о гибели офицера. Четверть погибших офицеров - это майоры, подполковники, полковники и выше по званию.

Самые большие потери понесли ВДВ - с начала вторжения погибли не менее 509 десантников.