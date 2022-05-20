ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские СМИ подтвердили гибель 2 622 военных в войне против Украины

Новина українською →
Москва, Пятница 20 мая 2022 15:24
Российские СМИ подтвердили гибель 2 622 военных в войне против Украины Фото: власти на местах сообщили о большем количестве погибших, чем дает Минобороны России (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на 20 мая 2022 года, в войне против Украины погибли не менее 2 622 российских военных. Данные подтверждены сообщениями региональных СМИ и местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Причем из цифры в 2 622 погибших можно сделать вывод, что это преимущественно те, которых удается похоронить в России. По данным издания, чаще других гибнут солдаты из национальных республик - в лидерах Дагестан и Бурятия. В последней погибших хоронят едва ли не каждый день.

В большинстве случаев сообщения о гибели солдат приходят из бедных регионов, где средняя зарплата в них ниже медианной по России. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения России, практически нет в таких сводках.

Также сообщается, что среди 2 622 сообщений о погибших в 491 случае речь шла о гибели офицера. Четверть погибших офицеров - это майоры, подполковники, полковники и выше по званию.

Самые большие потери понесли ВДВ - с начала вторжения погибли не менее 509 десантников.

Напомним, в последний раз Министерство обороны России отчитывалось о погибших в Украине еще 25 марта 2022 года. Тогда была подтверждена гибель 1 351 российского военного. С тех пор Москва не раскрывает официальные данные о потерях.

Генеральный штаб ВСУ называет куда большую цифру - около 28 700 погибших россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков