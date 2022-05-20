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Російські ЗМІ підтвердили загибель 2 622 військових у війні проти України

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Москва, П'ятниця 20 травня 2022 15:24
Російські ЗМІ підтвердили загибель 2 622 військових у війні проти України Фото: влада на місцях повідомила про більшу кількість загиблих, ніж дає Міноборони Росії (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Станом на 20 травня 2022 року, у війні проти України загинули не менше 2 622 російських військових. Дані підтверджені повідомленнями регіональних ЗМІ та місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Причому з цифри в 2 622 загиблих можна зробити висновок, що це переважно ті, яких вдається поховати в Росії. За даними видання, частіше за інших гинуть солдати з національних республік - в лідерах Дагестан і Бурятія. В останній загиблих ховають чи не щодня.

У більшості випадків повідомлення про загибель солдатів приходять з бідних регіонів, де середня зарплата в них нижче медіанної по Росії. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення Росії, практично немає в таких зведеннях.

Також повідомляється, що серед 2 622 повідомлень про загиблих у 491 випадку йшлося про загибель офіцера. Чверть загиблих офіцерів - це майори, підполковники, полковники і вище за званням.

Найбільших втрат зазнали ВДВ - з початку вторгнення загинули не менше 509 десантників.

Нагадаємо, востаннє Міністерство оборони Росії звітувало про загиблих в Україні ще 25 березня 2022 року. Тоді була підтверджена загибель 1 351 російського військового. З тих пір Москва не розкриває офіційні дані про втрати.

Генеральний штаб ЗСУ називає куди більшу цифру - близько 28 700 загиблих росіян.

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