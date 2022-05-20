Російські ЗМІ підтвердили загибель 2 622 військових у війні проти України

Станом на 20 травня 2022 року, у війні проти України загинули не менше 2 622 російських військових. Дані підтверджені повідомленнями регіональних ЗМІ та місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазону".

Причому з цифри в 2 622 загиблих можна зробити висновок, що це переважно ті, яких вдається поховати в Росії. За даними видання, частіше за інших гинуть солдати з національних республік - в лідерах Дагестан і Бурятія. В останній загиблих ховають чи не щодня.

У більшості випадків повідомлення про загибель солдатів приходять з бідних регіонів, де середня зарплата в них нижче медіанної по Росії. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення Росії, практично немає в таких зведеннях.

Також повідомляється, що серед 2 622 повідомлень про загиблих у 491 випадку йшлося про загибель офіцера. Чверть загиблих офіцерів - це майори, підполковники, полковники і вище за званням.

Найбільших втрат зазнали ВДВ - з початку вторгнення загинули не менше 509 десантників.