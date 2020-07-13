В аннексированном Крыму пропали без вести 45 человек

Фото: Тамила Ташева (facebook.com/tamila.tasheva)

Судьба 15 пропавших без вести с 2014 года до сих пор неизвестна

С 2014 года с начала оккупации Российской Федерацией крымского полуострова пропали без вести 45 человек. При этом, судьба 15 до сих пор неизвестна.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в АР Крым в Facebook.

По словам заместителя постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, насильственные исчезновения в аннексированном Россией Крыму - одно из преступлений, совершаемых оккупантом.

"Такие преступления Россия совершает как на своих территориях, когда тысячи людей в Чечне стали жертвами насильственных исчезновений, так и на оккупированных", - отметила она.

Напомним, в Украине появится комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе.