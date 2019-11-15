Российские шпионы могли перехватить разговор Трампа об Украине, - CNN

Разговор по телефону летом между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, который находился в Украине, и президентом Дональдом Трампом могли прослушивать службы разведки многих зарубежных стран, в частности России. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на нескольких бывших американских чиновников.

Как отметил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос, телефонный разговор между послом Сондлендом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки.

"Если это правда, звонок по мобильному телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является грубым нарушением традиционных практик контрразведки, о которых представители национальной безопасности неоднократно сообщают всем, в частности послам политического назначения, таким как Сондленд", - считает он.

Также экс-офицер ЦРУ выразил уверенность, что Киев является "высоко контрразведывательной средой".

"Я не могу вспомнить за свою карьеру, когда посол в высоко контрразведывательной среде, как Киев, имел бы такой незащищенный разговор с президентом. Это просто не должно происходить", - сказал он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах. Впрочем ее до сих пор нет.

Добавим, что Трамп провел два телефонных разговора с Зеленским. Стеннограмма июльского разговора была опубликована ранее.