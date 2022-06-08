Российские самолеты нанесли два авиаудара по Сумской области

По его словам, сегодня, после 11 утра состоялся минометный обстрел Эсманской общины. Было около 10 прилетов.

После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин.

В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Его открыли в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. На войне оно не используется.

"Около 15 часов - 6 прилетов - минометный огонь по территории Середино-Будской общины. Также прослушивались пулеметные очереди. Попадание в хозяйственную гражданскую постройку", - написал Живицкий.

Он добавил, что после 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине. Ранен 1 человек и уничтожен 1 автомобиль.