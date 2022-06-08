Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумській області

Упродовж всього дня росіяни обстрілювали населені пункти Сумської облсті. Під ударом опинилися Есманська громада, Шосткинський район, Середино-Буда, Краснопільський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, сьогодні, після 11 ранку відбувся мінометний обстріл Есманської громади. Було близько 10 прильотів.
Пообіді ворог також відкривав вогонь по територіям Хотінської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів.
У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується.
"Близько 15 години 6 прильотів - мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав Живицький.
Він додав, що після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль.
Нагадаємо, недавно росіяни також з літаків обстріляли Сумську область. Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території Росії.
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