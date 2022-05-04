Сегодня, 4 мая российские войска дважды атаковали границу в Сумской области. Оккупанты с самолетов били по отделу пограничной службы "Юнаковка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.

"Сегодня утром вражеские самолеты дважды обстреляли Сумщину. Оба обстрела были осуществлены на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрелов жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было.

Фото: российские самолеты дважды обстреляли границу в Сумской области (t.me/DPSUkr)

Напомним, сегодня между 6 и 7 утра состоялся артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки в Сумской области.

Добавим, вечером вчера Сумскую область дважды обстреляли с территории России. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

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