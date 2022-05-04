ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області

Новость на русском →
Сумська область, Середа 04 травня 2022 13:31
Російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області Фото: російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області (t.me/DPSUkr)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 травня російські війська двічі атакували кордон у Сумської області. Окупанти з літаків били по відділу прикордонної служби "Юнаківка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

"Сьогодні вранці ворожі літаки двічі обстріляли Сумщину. Обидва обстріли були здійснені на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського прикордонного загону", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, внаслідок обстрілів жертв чи пошкоджень об’єктів інфраструктури не було.

Фото: російські літаки двічі обстріляли кордон у Сумській області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, сьогодні між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки в Сумській області.

Додамо, увечері вчора Сумську область двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Кордон з РФ Війна Росії проти України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Агенти без впливу. Що чекає проросійські партії в Україні після війни