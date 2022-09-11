Российские ракеты снова упали неподалеку от Южноукраинской АЭС

В воскресенье, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел Вознесенска Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ приостановили захватчиков", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российская армия ударила 11 сентября по Вознесенску Николаевской области. В городе после взрывов заметили дым. Пострадали два человека.
Напомним, российская ракета, ударившая по городу Вознесенск в Николаевской области 20 августа, могла попасть в Южноукраинскую АЭС. Ее обломки обнаружили неподалеку от атомной станции.
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