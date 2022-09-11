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Російські ракети знову впали неподалік Південноукраїнської АЕС

Фото: російські ракети знову впали неподалік Південноукраїнської АЕС (uatom.org)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 11 вересня, російські військові вчергове здійснили обстріл Вознесенська Миколаївської області, що у 30 км від Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"Не виключено, що випущені рашистами ракети були спрямовані в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня. Тоді спроба виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російська армія вдарила 11 вересня по Вознесенську Миколаївської області. У місті після вибухів помітили дим. Постраждали двоє людей.

Нагадаємо, російська ракета, яка вдарила по міста Вознесенськ у Миколаївській області 20 серпня, могла поцілити у Південноукраїнську АЕС. Її уламки знайшли неподалік атомної станції.

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Миколаївська область