Российские войска ударили по Вознесенску в Николаевской области

Российская армия ударила по Вознесенску Николаевской области. В городе после взрывов заметили дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Преступности.нет" и "Суспільне Миколаїв" .

"В Вознесенске слышны звуки взрывов... Информацию о взрывах в городе подтвердили в городском совете", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, оккупанты нанесли ракетный удар. В городе прогремели три взрыва.

Обновлено в 12:20

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева подтвердила удар по Вознесенску. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент, есть минимум 2 раненых", - отметила Замазеева.

Фото: в Вознесенске прогремели взрывы (news.pn)

Кроме того, местные жители сообщают о взрывах в городе Очаков.