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Путин угрожает нарастить производство ракет при выходе США из договора о РСМД

Новости » Политика    06.12.2018 - 08:24
Путин угрожает нарастить производство ракет при выходе США из договора о РСМД
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что США специально обвинили Россию в нарушении договора

Российская Федерация активизирует производство запрещенных договором о ракетах средней и малой дальности (РСМД) средств, если США выйдут из этого соглашения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению Путина, США намеренно обвинили Россию в нарушении договора о РСМД, чтобы выйти из него в одностороннем порядке. Он также отметил, что многие страны разрабатывают такие ракеты, однако только Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство ограничить производство.

"Кажется, наши американские партнеры считают, что ситуация настолько изменилась, что у Соединенных Штатов должно быть такое оружие. Каков наш ответ? Это просто: в этом случае мы тоже это сделаем", - заявил Путин.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ракетного договора, если РФ не выполнит его условия в течение 60 дней.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России остался последний шанс вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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