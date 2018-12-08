Російські ракети загрожують половині Європи, - ГУР

Фото: Вадим Скібіцький (mil.gov.ua)

Зокрема, мова йде про Словаччину, Польщу, Чехію та Болгарію

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські ракети загрожують половині Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За словами Скібіцького, якщо РФ порушує договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - це ставить під загрозу безпеку більшості країн Європи. Зокрема, українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону та в анексованому Криму російські комплекси "Іскандер", з яких, ймовірно, запускається ракета "Новатор".

"Якщо ми говоримо навіть теоретично: більше 500 км - це вже порушення Договору. Воно говорить про те, що розміщення таких комплексів поблизу кордонів Європи несе безпосередню пряму загрозу всій території Європейських країн", - сказав він, зазначивши, що пуск крилатої ракети системи "Калібр" дозволяє з акваторії Чорного моря покривати пів-Європи.

"Всі країни східної Європи - Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія - знаходяться під прямим прицілом таких стратегічних озброєнь", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявляв, що після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.

Також повідомлялося, що за словами президента РФ Володимира Путіна, Російська Федерація активізує виробництво заборонених договором про ракети середньої і малої дальності (РСМД) засобів, якщо США вийдуть з цієї угоди.