Російські ракети загрожують половині Європи, - ГУР

Зокрема, мова йде про Словаччину, Польщу, Чехію та Болгарію
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські ракети загрожують половині Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".
За словами Скібіцького, якщо РФ порушує договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності - це ставить під загрозу безпеку більшості країн Європи. Зокрема, українська розвідка не раз фіксувала біля українського кордону та в анексованому Криму російські комплекси "Іскандер", з яких, ймовірно, запускається ракета "Новатор".
"Якщо ми говоримо навіть теоретично: більше 500 км - це вже порушення Договору. Воно говорить про те, що розміщення таких комплексів поблизу кордонів Європи несе безпосередню пряму загрозу всій території Європейських країн", - сказав він, зазначивши, що пуск крилатої ракети системи "Калібр" дозволяє з акваторії Чорного моря покривати пів-Європи.
"Всі країни східної Європи - Словаччина, Польща, Чехія, Болгарія - знаходяться під прямим прицілом таких стратегічних озброєнь", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Скібіцький заявляв, що після атаки на українські кораблі подальші бойові дії з боку Російської Федерації можуть бути більш масштабними.
Також повідомлялося, що за словами президента РФ Володимира Путіна, Російська Федерація активізує виробництво заборонених договором про ракети середньої і малої дальності (РСМД) засобів, якщо США вийдуть з цієї угоди.