Российские ракеты повредили почетное консульство в Харькове, - МИД Чехии

Власти Чехии резко осудили действия российских оккупационных войск, которые нанесли ущерб Почетному консульству Чехии в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
Министерство иностранных дел Чешской Республики сообщило, что из-за ракетных обстрелов были выбиты окна здания консульства. Вместе с темо почетный консул Чешской Республики в Харькове Олег Чигринов и его помощник не пострадали.
"1 марта 2022 года Почетное консульство Чехии в Харькове было повреждено во время сильного ракетного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками. Напорной волной выбиты окна здания консульства, степень повреждений внутри служебных помещений пока не известна. К счастью, почетный консул Чехии в Харькове Олег Чигринов, а также его помощник в порядке и не пострадали", — говорится в сообщении МИД Чехии.
Власти Чехии осудили этот акт и заявили, что обстрел Харькова тяжелыми ракетами со стороны России еще раз доказывает, что страна-агрессор наносит удары по мирным жителям и гражданским зданиям.
"Агрессия России, которая является необоснованной и неспровоцированной и которая трусливо не упускает даже самых беззащитных, должна быть немедленно прекращена. Российские войска должны покинуть всю территорию Украины без каких-либо условий", — добавили в министерстве.
Российские силы наносили удары по жилым районам в Харькове, а также по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры.
В Харьковском городском совете сообщили, что в результате обстрела в тот день один мирный житель погиб, еще 31 получили ранения.
Ранее Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна решила принять такое решение из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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