Російські ракети пошкодили почесне консульство в Харкові, - МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки повідомило, що через ракетні обстріли були вибиті вікна будівлі консульства. Разом з тим Почесний консул Чеської Республіки в Харкові Олег Чигринов і його помічник не постраждали.

"1 березня 2022 року Почесне консульство Чехії в Харкові було пошкоджено під час сильного ракетного обстрілу Харкова російськими окупаційними військами. Напірною хвилею вибиті вікна будівлі консульства, ступінь пошкоджень всередині службових приміщень поки не відома. На щастя, почесний консул Чехії в Харкові Олег Чигринов, а також його помічник в порядку і не постраждали", — йдеться в повідомленні МЗС Чехії.

Влада Чехії засудила цей акт і заявила, що обстріл Харкова важкими ракетами з боку Росії ще раз доводить, що країна-агресор завдає ударів по мирних жителях і цивільних будівлях.

"Агресія Росії, яка є необґрунтованою і неспровокованою і яка боягузливо не упускає навіть найбільш беззахисних, має бути негайно припинена. Російські війська повинні покинути всю територію України без будь-яких умов", - додали в Міністерстві.

Російські сили завдавали ударів по житлових районах у Харкові, а також по лікарнях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури.

У Харківській міській раді повідомили, що в результаті обстрілу того дня один мирний житель загинув, ще 31 отримали поранення.