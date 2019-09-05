Российские ПВО в Крыму способны достичь Киева, - Скибицкий

Российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.

"Это и воздушный компонент, который перекрывает всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, достигающие нашей территории почти до Киева", - заявил Скибицкий.

Он также отметил, что в Крыму наращиваются береговые ракетные комплексы, которые позволяют уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря.

Напомним, ранее советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон обеспокоен милитаризацией оккупированного Россией Крыма и ситуацией в Черном море.

Ранее также сообщалось, что в аннексированном Крыму с апреля 2015 года за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек.