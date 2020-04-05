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Российские провайдеры в Крыму блокируют доступ к 20 украинским информационным сайтам

Новости » Политика     05.04.2020 - 13:43
Российские провайдеры в Крыму блокируют доступ к 20 украинским информационным сайтам
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Также крымчанам заблокировали доступ к двум социальным сетям

В аннексированном Россией Крыму 10 провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова блокируют 20 украинских информационных сайтов, две социальные сети, сайт "Хизб ут-Тахрир" и Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мониторинга Крымской правозащитной группы в феврале-марте 2020 года.

Так, доступ заблокирован к следующим информационным ресурсам: "РБК-Украина", "Украинская правда", "Укринформ", "Левый берег", "Зеркало недели", "Цензор.нет", QHA, "След.нет", "UAinfo", "5 канал", "Радио Хаят", "Фокус", "Главком»", "Центр журналистских расследований", "ТонеТо", "Депо", "Лента", "Апостроф", "Главное", Blackseanews, а также сайты социальных сетей LinkedIn и Telegram, сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Свидетелей Иеговы и "Хизб ут-Тахрир".

Также у пяти провайдеров с 10 недоступен сайт ОО "Крымская солидарность". Сайт АТR блокируют три провайдеры, а сайт "Информационного сопротивления" блокируют два провайдера из всех проверенных.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что провайдеры в Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов. Правозащитники отмечали, что блокировки воздействуют на сознание молодых людей призывного возраста.

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