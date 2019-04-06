Провайдеры в Крыму полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов

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Правозащитники отмечают, что блокировки воздействуют на сознание молодых людей призывного возраста

Десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

Отмечается, что еще 28 сайтов заблокированы частично. Мониторинг десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах правозащитники провели в феврале-марте 2019 года.

Мониторинг показал, что 12 сайтов блокируют все 10 провайдеров: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Укринформ", "Главком", "Uainfo". Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Линкедин и Телеграмм.

Сайты "Главное" и "Громадське радио" блокируют 9 из 10 провайдеров.

Правозащитники отмечают, что блокировки украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам, дают возможность более эффективно воздействовать на сознание молодых людей призывного возраста.

"При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокирование альтернативных источников информации используются РФ для совершения военного преступления - призыва жителей Крыма в армию оккупирующей державы, а также для пропаганды добровольного поступления в армию оккупирующей державы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека. Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, т.к. подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова.

Ранее в заявлении Национального союза журналистов Украины отмечалось, что в аннексированном Крыму продолжается системное давление на гражданскую журналистику.