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Російські провайдери в Криму блокують доступ до 20 українських інформаційних сайтів

Новини » Політика     05.04.2020 - 13:43
Російські провайдери в Криму блокують доступ до 20 українських інформаційних сайтів
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Також кримчанам заблокували доступ до двох соціальних мереж

В анексованому Росією Криму 10 провайдерів в дев'яти населених пунктах півострова блокують 20 українських інформаційних сайтів, дві соціальні мережі, сайт "Хізб ут-Тахрір" і Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати моніторингу Кримської правозахисної групи у лютому-березні 2020 року.

Так, заблокований доступ до наступних інформаційних ресурсів: "РБК-Україна", "Українська правда", "Укрінформ", "Лівий берег", "Дзеркало тижня", "Цензор.немає", QHA, "Слід.ні", "UAinfo", "5 канал", "Радіо Хаят", "Фокус", "Главком", "Центр журналістських розслідувань", "ТонеТо", "Депо", "Стрічка", "Апостроф", "Головне", Blackseanews, а також сайти соціальних мереж LinkedIn і Telegram, сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови та "Хізб ут-Тахрір".

Також у п'яти провайдерів з 10 недоступний сайт ГО "Кримська солідарність". Сайт АТR блокують три провайдери, а сайт "Інформаційного опору" блокують два провайдери з усіх перевірених.

Нагадаємо, у квітні минулого року повідомлялося, що провайдери в Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів. Правозахисники наголошували, що блокування впливають на свідомість молодих людей призовного віку.

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